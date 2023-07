Reprodução/Band O ex-participante contou mais detalhes de sua eliminação do reality show

Na última terça-feira (4), o participante Endrick foi eliminado do MasterChef Brasil após apresentar uma codorna fora do ponto na prova de eliminação. O pastor já havia sofrido outra derrota, quando não ganhou nenhuma das dinâmicas em equipe e ganhou o apelido de "chaveirinho de azar".

Em um dos desafios em equipe, Endrick ficou com fama de pé frio entre os colegas do reality show. Na ocasião, elaborou um quindim extremamente elogiado pelos jurados, mas no fim seu grupo foi derrotado por 6 votos a 1.

"Todos os chefs falaram que o doce estava muito bom, perfeito, macio, brilhante, mas não adiantou tanto esforço da minha parte. Acabou faltando para o time no geral. Eu não queria estar nessa prova de eliminação, achei que eu não merecia", contou.

Além disso, ao precisar reproduzir um prato com codorna de Erick Jacquin, suas orações não foram suficientes para conseguir se manter no reality show. Mesmo com uma aula do chef francês para que os participantes soubessem como enfrentar a prova de eliminação, Endrick não conseguiu acertar o ponto.

"São ossos pequenos, delicados, que quebram e podem ficar no meio da carne, então eu demorei bastante. Demorei tanto na desossa que a carne demorou para ir ao vapor, demorou para ir à frigideira, demorou para ir ao prato, e aí tudo foi corrido no final. Poucas pessoas têm uma aula assim, cara a cara, com um jurado do MasterChef", desabafou.

Por ser uma pessoa religiosa, o ex-participante fez uma oração ao se despedir do programa. "Estou acostumado com isso, então com o maior prazer eu disse algumas palavras ali e acredito que eles gostaram. Quem quiser benção, todos sejam muito abençoados. Eu me agarrava naquilo que tenho dentro de mim: a fé. Ser pastor é apenas um dos meus ofícios", disse.

Após sua eliminação, Endrick reconheceu que fez inúmeras descobertas sobre si mesmo ao longo do programa. "Em certos momentos eu achava que algumas coisas não iam ser entregues e foram; que as coisas não iam ficar boas e ficaram. Percebi que eu sou muito melhor do que eu achava que era, então o MasterChef me mostrou um Endrik que eu não conhecia, e eu sou muito grato por isso. O programa e a gastronomia entraram dentro de mim e não vão sair mais. A partir de agora, só quero melhorar", falou.

Após o programa, ele quer adicionar mais uma profissão ao seu currículo, como cozinheiro. "O MasterChef e a gastronomia entraram dentro de mim e não vão sair mais. A partir de agora, só quero melhorar isso", informou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko