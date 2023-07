Divulgação A plataforma de streaming anunciou três versões do reality show

Nesta quarta-feira (5), o Prime Video anunciou uma versão brasileira do formato internacional do reality show Temptation Island. A atração já contou com uma edição nacional em 2002, quando foi exibida e batizada pelo SBT de Ilha da Sedução.

A plataforma de streaming irá produzir três versões do reality show, representando quatro países da América Latina. Ao todo, serão nove episódios feitos no México, Brasil, Argentina e Chile.

O programa consiste em quatro casais que embarcam em uma jornada para testar seus relacionamentos. Em duas vilas separadas e isoladas completamente uma da outra, os casais enfrentam testes únicos enquanto interagem com pessoas solteiras e atraentes.

Além disso, os telespectadores poderão conferir inúmeras reviravoltas, ao passo que os casais podem decidir voltar para casa com seus parceiros originais, se aventurarem sozinhos ou criar uma conexão com uma nova pessoa.

"Estamos muito felizes de anunciar Ilha da Tentação, um programa que combina as emoções de um reality show de namoro com outros elementos favoritos dos fãs, como tentações, convidados surpresas e participantes entusiasmados. Também estamos animados de ter empresas com tanta experiência ao nosso lado para fazer esse reality show na América Latina que logo estará no mundo todo", disse Javiera Balmaceda, head de Originais locais para América Latina, Canadá, Austrália e Nova Zelândia do Prime Video.

"Estamos entusiasmados para embarcar em mais uma colaboração com o Prime Video para trazer o formato cativante de Ilha da Tentação à vida. Estabelecer um hub de produção para esse programa é extremamente promissor, já que nos permite aproveitar a experiência coletiva do nosso talentoso time e entregar um reality show que ressoa com a audiência em múltiplos territórios", afirmou Marie Leguizamo, diretora da Banijay Mexico & U.S. Hispanic.



Em 2022, o SBT colocou Babi Xavier à frente do reality show, mas a atração não vingou. Mesmo sendo um sucesso nos Estados Unidos, o público brasileiro não abraçou o programa, que chegou ao fim em apenas uma temporada. Além disso, o Ministério da Justiça encerrou a atração após a emissora exibir o reality às 21h, e não as 22h como pedido pelo governo.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.