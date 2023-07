Reprodução/Youtube A ex-panicat recebeu um pedido inusitado da produção do Pânico

Carol Narizinho contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, mais detalhes sobre sua entrada no Pânico, e especialmente a escolha do nome Narizinho. "Me ligou e disse: 'Eles gostaram de ti, só que eles não gostaram do teu nariz e queriam que tu operasse o nariz'", afirmou.







Em 2012, Narizinho estava participando da seleção para ser a mais nova panicat do Pânico na Band, mas até então não tinha recebido uma resposta da produção do programa.

Com isso, já estava com uma cirurgia de rinoplastia marcada em sua cidade natal, e retornou para fazer. Apenas dois dias depois do procedimento, recebeu uma ligação do empresário que a ajudou a participar do processo seletivo.





"Uns dois dias depois, o empresário que me levou lá falou assim: 'Eles gostaram de ti, só que eles não gostaram do teu nariz e queriam que tu operasse o nariz'", contou.

Assim, Narizinho disse a eles que a boa notícia era que já estava operada, e a má é que estava de pós-operatório. "Não sei quando que precisa estrear, mas estou bem inchada e roxa", falou. "Se eu já não tivesse agendado e feito essa cirurgia, não ia dar tempo de fazer para estrear. Teve um domingo que entravam várias meninas de máscara, e eu em casa assistindo. Disse: 'Bom, não fui chamada'", relembrou.

Entretanto, após a cirurgia ela retornou aos estúdios do Pânico para mais uma entrevista com os produtores. "Eles fizeram um outro teste comigo e me perguntaram assim: 'A gente gostou de ti, mas tem outra Carol já que é loira igual tu, vai ficar muita igual, e a gente queria fazer algo diferente. A gente queria raspar a tua cabeça. Você aceitaria?'", disse.

Por alguns segundos, Narizinho pensou e logo respondeu que se assinassem o contrato de um ano ela aceitaria a proposta. Um dia, o pessoal do Pânico invadiu sua casa para realizar uma gravação e no fim anunciaram que ela foi selecionada.

No fim, ela estreou no programa e não precisou raspar a cabeça, mas passou por uma mudança no visual para ter os cabelos escurecidos. "Rasparam a cabeça da Babi Muniz, acabou sobrando pra ela", lembrou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko