Reprodução A atriz comentou sobre desafios que enfrentou para conseguir papéis na televisão

Ex-bailarina do Faustão, Aline Campos sofreu para emplacar na carreira artística e se consolidar como atriz. Sua maior dificuldade foi o preconceito que existia no meio pelo fato delta ter trabalhado como dançarina do programa de Fausto Silva na Globo. "Ainda enfrento muitos desafios e muitos preconceitos", contou.



Durante uma entrevista com o elenco do filme Um Dia Cinco Estrelas, a atriz contou com exclusividade à coluna que ainda há essa associação e hostilidade com as bailarinas do Faustão.

"Como eu vim da dança, do ballet, de uma outra vertente da arte, sem dúvidas eu enfrentei e ainda enfrento muitos desafios e muitos preconceitos. Eu tô conseguindo agora me consolidar e ser valorizada e reconhecida como uma atriz né?", explicou.

Sobre os trabalhos, Aline reforçou que se dedicou e estudou muito para isso, mas ainda assim é grata pelos "nãos" que ouviu. "Me fortaleceram e me deram tempo para eu ficar mais madura como atriz, e venho evoluindo a cada trabalho que eu faço", contou.

"Eu não me vitimizo por nada disso que eu passei, porque eu também tenho muitas vantagens por eu já ter vindo do ballet do Faustão e ter sido famosa antes. Foi mais fácil de acessar alguns contatos para fazer testes, que se eu não tivesse vindo dali talvez não teria acesso", completou.

Mudança de sobrenome

A modelo contou mais detalhes sobre a mudança de seu sobrenome, quando deixou de assinar como Riscado, em 2021. "Graças a Deus, hoje eu tô atraindo trabalhos que fazem sentido pra minha vida, inclusive a mudança do nome de Aline Riscado para Aline Campos, eu sinto que energeticamente me ajudou muito", disse.

A atriz fará o papel de Manu na produção Um Dia Cinco Estrelas, ao lado de Nany People, Estevam Nabote e Danielle Winits. O filme será lançado no dia 6 de julho e conta com direção de Hsu Chien.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko