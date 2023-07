Reprodução/Divulgação TV Globo Bruno Gadiol no podcast e com Daphne Bozaski em 'Malhação'









O galã da temporada de 2017 de Malhação, da Globo , relembrou os traumas que viveu durante a infância e adolescência que o deixaram um garoto introvertido, tímido e cheio de medos. Após sair da novela e revelar ser gay, hoje Bruno Gadiol conta que preferia se "esconder" para não ser questionado sobre sua sexualidade ou sofrer algum tipo de violência.





"Demorei muito para me abrir para o mundo. Eu era mais contido por medo. Sofri todo tipo de bullying. Me chamavam de viadinho porque eu dizia que gostava de tal filme, de tal coisa. Isso foi me fechando, fui ficando mais na minha...", esclareceu.

E confessou: "Nem gosto de lembrar muito dos tempos de colégio, principalmente do ensino médio. Na época, minha ansiedade já estava descontrolada e eu detestava ir para a escola. Eu inventava desculpas para não ficar com as meninas, evitava de ir para os lugares", contou o cantor pop, de 25 anos, no Vênus podcast.

O famoso, que hoje afirma viver sua sexualidade com plenitude, escondeu desde cedo sua atração por meninos: "Sei da minha sexualidade desde os 7 anos. Lembro de me sentir atraído por meninos, sentia algo dentro de mim. Eu não bloqueava meus sentimentos, mas escondia para os outros", disse.





*Texto de Lívia Carvalho

