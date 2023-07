Reprodução/Linkedin O jornalista estará no comando do SBT Brasília 2° edição

O jornalista Kenzô Machada acaba de ser contratado pelo SBT para assumir a apresentação e chefia do programa SBT Brasília 2° edição. Após ser vítima da demissão em massa da CNN Brasil, em dezembro do ano passado, o profissional agora compõe a equipe do telejornal.



No programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h35, Kenzô irá substituir Viviane Costa, que passa a comandar o SBT Brasília 1° edição, exibido também durante a semana às 11h40. O SBT confirmou a informação da contratação para a coluna.

"É com muita honra e alegria que passo a integrar a equipe do SBT Brasília. Quando aceitei assumir o desafio de ancorar as notícias do Distrito Federal foi para manter a população da capital bem informada e me sentir ainda mais perto dos moradores que sempre me receberam nas suas casas com muito carinho e respeito", contou.

O jornalista atua há 15 anos na capital federal em telejornais da TV Globo e CNN Brasil, e participou de inúmeras coberturas políticas do país. Ao longo de sua carreira, trabalhou no Jornal Hoje, Jornal da Globo e Bom dia Brasil, da Globo. Já recentemente, atuou como repórter e apresentador do site O Antagonista.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko