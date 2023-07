Divulgação Volkswagen usa IA para unir Elis Regina e Maria Rita em dueto ao volante da Kombi













A Volkswagen lançou nesta segunda (3) uma campanha bem impactante para comemorar seus 70 anos no Brasil e anunciar a chegada da Kombi elétrica, ID.Buzz, no país. No filme, a empresa alemã usou a técnica "deepfake" feita por Inteligência Artificial para proporcionar um dueto entre Elis Regina, morta há 41 anos, e sua filha, Maria Rita, na música Como Nossos Pais, composta por Belchior e eternizada por Elis.





Em evento no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil, sintetizou a 'Kombi' como um carro que "une o passado e o presente". Junção que vemos no filme com Maria Rita, que conduz a ID.Buzz -- versão moderna e 100% elétrica da Kombi – enquanto canta a música, em concomitância às imagens de carros clássicos da VW, como Fusca e Brasília. Até que surge uma Kombi antiga, conduzida por Elis Regina. As duas, então, inciam o dueto. Assista:









O conteúdo realista gerado por IA foi produzido pela agência AlmapBBDO. O slogan que a marca usou para fazer o retrato foi: "Volkswagen, sucesso que passa de geração em geração". Mensagem muito bem acatada pelo público que, na web, confessaram terem criado uma ligação afetiva com a ideia e ficaram emocionados com a ação. Confira algumas reações:

E essa Brasilia amarela aí?! Seria uma referencia aos Mamonas também?!?! Que foda esse comercial! Na moral! pic.twitter.com/DSVl21WCxE — Lemann pague meu dinheirinho! (@thallis_luiz) July 4, 2023





Tudo é de uma perfeição danada, principalmente a música, mas a parte em que um carro "morre" e membros da família descem pra empurrar foi o q mais achei emocionante. Louvável o desapego de uma imagem de carro "infalível" pra lembrar que os perrengues também constituem as famílias — TM (@TalesMe53220579) July 4, 2023









merece todos os premios do ano — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 4, 2023









Deu até pra esquecer um pouco dos preços dos carros kkk — Florentino (@florenteli) July 4, 2023









Maria Rita aproveitou para divulgar a campanha publicitária em suas redes sociais. No Instagram a cantora disse que foi convidada pela empresa para participar de uma campanha "linda, de arrepiar…" e que, além disso, realizou um sonho. "Foi um momento mágico. Muito obrigada @VWBrasil. Não vou dar spoiler... mas é lindo. Assistam", convidou na legenda da publicação em que divulga um trecho do vídeo.











A tecnologia também será usada no The Town, festival de música que conta com o patrocínio da marca, que será realizado em setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Inclusive, a própria Maria Rita será uma das atrações.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho