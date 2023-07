Reprodução/Instagram O ex-participante comentou sobre as últimas polêmicas envolvendo seu nome

Nesta terça-feira (4), o ex-partipante de Casamento às Cegas 3, Italo Antonielli, usou suas redes sociais para comentar sobre as acusações de trair Karen Bacic, também participante do reality show. No último domingo (2), diversos casos de infidelidade vieram à tona após o rapaz pedir a advogada em casamento durante a gravação do reencontro do programa.



Nos Stories do Instagram, o engenheiro comentou sobre as conversas que publicamos com exclusividade, em que os ex-participantes do reality Alisson Hentges e Rodrigo Vaisemberg falavam sobre Italo ter beijado diversas garotas dois dias antes de pedir Karen em casamento.



"Tem alguns 'amiguinhos' que se fazem de parceiros na hora do rolê e depois ficam falando merca, é tudo da mesma laia. Estão ganhando alguma coisa com isso? Pode ser que sim, tudo um bando de mercenário. Mas eles não atingem, não são nada pra mim", disparou.



Além disso, Italo informou que havia feito um combinado com a Karen. "A gente começou a conversar no final do ano passado. De uns dias pra cá, em uma brincadeira entre amigos, teve um pedido de namoro. Mas do mesmo jeito que a gente agia antes, continuamos agindo depois desse pedido", explicou.



"No reencontro, eu não contei nada pra ela, mas eu disse que muita coisa poderia mudar, que alguma coisa poderia acontecer. Só quem sabiam eram algumas pessoas da produção, pra poder armar como isso ia acontecer. Nós conversamos ontem e combinamos que íamos colocar uma pedra em cima de tudo, que íamos seguir o nosso relacionamento sério do dia 2 em diante", completou.



Sobre o futuro, Italo deixou claro que é incerto e que Karen está abalada com toda a situação. "Nesse meio tempo, surgiram todas as fofocas. Eu estava com ela ontem, ela estava bem triste com essa situação e eu entendo, se fosse o contrário eu estaria do mesmo jeito. Mas falar é muito fácil, quero ver mostrar o que fiz ou deixei de fazer. Me paga que eu começo a soltar tudo também. Ela ficou bem abalada. Hoje, a gente conversou muito pouco, mas vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a nossa decisão", disse.



Nos vídeos, o engenheiro afirmou que fala com todo mundo, mas nunca com falta de respeito. "Em rolê abraço todo mundo, brinco com todo mundo. Todo mundo inclusive acha que eu sou namorado delas", completou.

