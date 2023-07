Divulgação/CNN Brasil Benjamin Back já tem data de estreia definida na CNN Brasil





Benjamin Back já tem um novo programa para chamar de seu. Recém-contratado pela CNN Brasil após ser demitido do SBT , ele apresentará o Domingol com Benja, que, como o título sugere será, exibido aos domingos. A estreia já foi definida pelo canal de notícias: será neste domingo (9), das 13h às 15h.





"O Domingol com Benja vai ter muita informação, muita opinião e muita diversão, bom humor e irreverência", disse o apresentador no comunicado enviado à imprensa. "Teremos muita interação e proximidade com o público."

Para ajudar Benja nos comentários e análises ao vivo, a CNN contratou um time de peso: Kléber Gladiador (ex-Palmeiras e São Paulo), Maurício Borges, o Mano, e Emerson Sheik.

O cenário escolhido pelo canal de notícias simula um banco de reservas de um estádio de futebol, que irá inserir, com recursos tecnológicos, o apresentador e os comentaristas dentro de um campo.

Diretas do Benja

Além de entrar no ar aos domingos, Benja também invadirá a programação semanal do canal com as Diretas do Benja, pílulas que serão exibidas entre os telejornais da faixa vespertina, atualizando a audiência com as novidades do mundo do futebol.

Além disso, ele fará entradas nas redes sociais da CNN Brasil e também atualizará a programação matinal da rádio CNN, de segunda a sexta, com boletins informativos.