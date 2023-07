Carlos Henrique Dias/g1 Manoel Gomes acusou empresários de maus-tratos





Manuel Gomes, conhecido pelo meme "Caneta azul, azul caneta", entrou na Justiça contra os ex-empresários Leonardo Santana e Joab Castro por um suposto desvio de dinheiro e estelionato. A atual equipe do artista afirmou que eles desviaram pelo menos R$ 7 milhões de doze contas do homem nos últimos quatro anos. O maranhense registrou um boletim de ocorrência contra a dupla por estelionato no 96ª Distrito Policial, na Zona Sul de São Paulo.







Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo declarou que "o caso é investigado por meio de inquérito policial. Diligências seguem para esclarecer todas as circunstâncias relativas aos fatos. Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial".

"Caneta Azul" também alega maus-tratos dos ex-empresários. "Eu não acertava, sou ruim para falar certos nomes. Errava e demorava muito para concluir. Ele (Joab) ficava gritando, chamando de burro e de bobo. Até ameaçava bater. Não tinha educação", disse em entrevista ao UOL.

"Um dia, eu me enrolei com uma palavra e ele jogou o celular na parede. Quebrou um aparelho de R$ 4 mil e me disse: 'A culpa foi sua', como se eu tivesse arremessado", acrescentou. E prosseguiu: "O Leonardo [Santana] tentou me interditar. Queria colocar tudo o que eu tinha na mão deles legando que eu não sabia de nada, que era uma pessoa 'abestada'", contou.

A defesa de Manoel Gomes aponta também uma suposta situação de maus-tratos durante uma viagem aos EUA em que o artista teria passado frio e fome.



O músico trabalhou com Joab Castro por quatro anos e Leonardo Santana — filho de Joab — por um mês. Leonardo afirmou que ainda mantém contrato vigente como representante do músico. Lineu Júnior e Manoel Dias são os atuais empresários do cantor.

“Minhas coisas ficariam presas na Justiça, tudo que eu faria seria com a permissão dele. Mas Deus não permitiu uma coisa dessas. Ele propôs isso, mas meu outro empresário não caiu na ‘manha’ dele”, prosseguiu Manoel sobre a interdição.

Gomes ainda conta que a a dupla era controladora. Eles regulavam a agenda, alimentação e itens que poderiam ser utilizados pelo músico no dia a dia. "Foram comprados quatro iPhones com o meu dinheiro. A minha equipe usava os celulares, e eu tinha que usar um modelo inferior por ordem deles", concluiu.

Os empresários negam as acusações e dizem ter provas que os inocentam das alegações de desvio de dinheiro. Leonardo diz que os novos empresários de Manoel Gomes querem o tirar do contrato de empresário para "usurparem" da sua porcentagem de ganhos.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho