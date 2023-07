Reprodução/TV Globo Ex-âncora dos telejornais da Globo, Fabio Turci lança podcast e dá voz a pessoas marginalizadas









Após sair da Globo, Fabio Turci lançará novo projeto nesta quinta-feira (6): o podcast Existo. Nele, o jornalista aprofunda conversas com pessoas marginalizadas nos mais diferentes perfis e realidades: LGBTQIA+, negros, com deficiência, em situação de rua ou refugiadas. A experiência, portanto, permite ao ouvinte acessar a história e as particularidades de cada um deles ao longo dos episódios.





Para isso, Turci vai às ruas. "Há pessoas que a sociedade não enxerga ou que julga sem conhecer. Mas, a partir do momento em que ouvimos as histórias de vida dessas pessoas, é impossível não se emocionar. Aí, os estereótipos e preconceitos dão lugar ao respeito e à admiração. Esse é o objetivo fundamental do podcast", disse em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

O jornalista, que se define como homem heterossexual e cisgênero, tem desenvolvido conteúdos contra homotransfobia e racismo. Na semana passada, Turci publicou artigo na Folha, em que mostra que a violência contra a população LGBTQIA+ no estado de São Paulo deixou de ser predominantemente doméstica e passou a ser mais frequente nas ruas.

*Texto de Lívia Carvalho

