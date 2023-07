Reprodução/Instagram A ex-jogadora riu de fotógrafo que foi agredido por seu segurança

No último sábado (1º), Key Alves esteve presente no Arraial Estrelado, no Jockey Club, em São Paulo, e se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, um dos fotógrafos que estava realizando a cobertura do evento alega ter sido agredido por um membro da equipe da ex-BBB que a acompanhava no local. E que tudo foi feito em decorrência dos desdobramentos dos problemas que ocorreram ainda no São João da Thay, no mês passado.



Tudo começou no momento em que o fotógrafo reuniu um grupo de famosos que estava no local para fazer imagens do grupo. Key estava perto, mas não foi convidada para integrar o registro. E neste momento, o profissional ouviu ela dizendo a seus acompanhantes: "Esse aí é o que deu problema no Maranhão".

Para quem não se lembra, Key teve um entrave com os fotógrafos no São João da Thay por se recusar a publicar os créditos dos profissionais e de suas respectivas agências nas imagens que eles cederam a ela. Vale lembrar que eles não estavam a serviço da ex-BBB, mas por uma questão de bom relacionamento com os famosos, enviaram alguns cliques para ela usar em seus perfis mediante as devidas citações.

Key se recusou a dar os créditos e o barraco foi armado. O resultado disso é que a ex-jogadora de vôlei deixou de ser fotografada pelas agências presentes no evento do Maranhão e foi dada como inexistente, mesmo participando de todos os compromissos elencados pela anfitriã Thaynara OG.

Agora, corta para este fim de semana, em São Paulo. O fotógrafo agredido por um funcionário da equipe de Key foi o mesmo que teve problemas com ela no Maranhão. "Em determinado momento, eu estava subindo para a área VIP e levei um esbarrão muito forte no meu ombro, meu celular quase caiu no chão e eu fui parar na parede. No momento eu achei que era um encontrão normal, um esbarrão, a pessoa não pediu desculpas e desceu. Quando essa pessoa retornou, eu vi que era da equipe dessa pessoa que eu não vou citar o nome", relatou o profissional à coluna.

"Não foi nada casual, porque na hora que eu fui fazer a foto do Kevinho eu ouvi ela dizendo: 'Esse foi o da treta no Maranhão'. Não foi um esbarrão por simples movimento de estar cheio de pessoas, até porque não tinha muita gente, o pessoal estava assistindo ao show do Luan no momento. Então o que aconteceu no Maranhão está chegando em São Paulo com agressão física", completou.

Com isso, nesta segunda-feira (3), a agência Brazil News, da qual o fotógrafo agredido faz parte, emitiu um comunicado dizendo que não vão mais fotografar a Key Alves, mas não citou o nome da ex-BBB.

"Em forma de satisfação principalmente aos nossos clientes, vocês não verão mais fotos dessa cidadã feitas por profissionais da Brazil News. Ela não merece nem o click gasto da nossa câmera", informou a nota publicada no perfil oficial da agência.

Já o assessor de Key Alves informou que a situação não passa de uma mentira. "Meu Deus, que mentira isso! Eu estava com a Key a todo momento e com Vini Jr. Nenhum momento vimos fotógrafo nenhum, e muito menos agressão", disse.

"Ainda nós que levamos o Vinícius Junior lá, e tinha acho que um fotógrafo na qual fez foto dele perto de nós, tudo numa boa. Se a Brazil News publicou isso vamos processar o fotógrafo e eles, e vamos na delegacia. Isso é calúnia e difamação", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko