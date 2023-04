Divulgação Benjamin Back foi demitido do SBT; Téo José assumirá o Arena SBT





Benjamin Back foi pego de surpresa pela direção do SBT nesta quinta-feira (20) e recebeu a informação de sua demissão, após três anos à frente do Arena SBT. Embora o programa estivesse performando bem em audiência e em anúncios, a decisão da emissora chocou a todos --e até mesmo ao apresentador: seu alto salário.

E o mais chocante nesta história é que Benja estava cotadíssimo para crescer ainda mais na emissora de Silvio Santos. Tanto que ele havia gravado em março o piloto de uma nova atração semanal, que iria mesclar humor com entrevistas. O programa vinha sendo chamado internamente de "novo Pânico", e o projeto tinha empolgado a direção da casa, que deu sinal verde para a captação comercial.





A informação do desligamento foi antecipada pelo Na Telinha e confirmada pela coluna com a assessoria de imprensa da emissora. Com a saída de Benja, o programa Arena SBT passará a ser comandado por Téo José, que também está na emissora desde que ela começou a investir nas transmissões de campeonatos esportivos.

Back estava a frente do programa Arena SBT, que vai ao ar nas noites de segunda ao vivo, desde setembro de 2020. Antes da emisora, o jornalista participou do programa Bola na Rede, na Rede TV, com o apresentador Juca Kfouri, e do Jogo Aberto, na Band. Em 2013, Benjamin Back foi contratado pelo canal Fox Sports Brasil, onde apresentou, diariamente, o Fox Sports Rádio.

Já o subsituto, Téo, é o narrador número 1 das transmissões da emissora de Silvio, como as atuais Copa Sul-Americana e Champions League. O profissional já comandou algumas edições do Arena SBT, nas férias do titular, além de já ter participado como comentarista, e atualmente também mantinha um quadro de esportes no jornal Primeiro Impacto, chamado Tabelinha, às segundas e quartas-feiras.

*Texto de Lívia Carvalho

