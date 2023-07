Reprodução/Globo Fabrício Battaglini e Ana Maria Braga caem na gargalhada no Mais Você





Ana Maria Braga levou uma bronca ao vivo do repórter Fabrício Battaglini no Mais Você desta terça-feira (4). Ele estava ao vivo em uma feira livre, em São Paulo, e a apresentadora inverteu toda a ordem da programação da reportagem que estava sendo exibida em tempo real, e o jornalista não se intimidou e deu uma bronca na chefe, fazendo ela gargalhar ao vivo.







"Você inverteu a ordem, como sempre, então estou tendo que atravessar a feira pra chegar no caqui, que está aqui...", disse ele, procurando a barraca da feira que estava no sentido oposto ao que ele se encontrava no momento em que Ana Maria Braga pediu para ele falar sobre o caqui. "Que culpa tenho eu?", respondeu a apresentadora, gargalhando ao vivo.

A brincadeira das broncas de Fabrício em Ana são antigas e os dois se divertem sempre que ela se atrapalha durante as entradas ao vivo do funcionário no Mais Você. E como ele sabe da liberdade que tem no programa, apontou o dedo para a câmera e mandou mais um recado.

"Porque eu ia falar antes de preço das frutas, dos legumes. Estou dando outra bronca. Outra para a coleção. Eu ia falar que a abóbora está barata, que as verduras estão caras, mas você mandou eu ir para o caqui então eu vou para o caqui. Cadê o caqui?", disse ele, sem fôlego, enquanto procurava a barreira de frutas em que se encontrava o caqui.



"Ficou tão nervoso que perdeu o caqui. Desculpe, Fabrício, fazer você andar neste frio todo", respondeu Ana, gargalhando.

Fabrício Battaglini deu bronca ao vivo em Ana Maria Braga; assista pic.twitter.com/PR2kyjysS7 — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) July 4, 2023





Minutos antes, a líder do Mais Você exibiu uma reportagem antiga do programa em que Fabrício dava uma bronca nela exatamente por conta do caqui. Ele estava em cima de uma escada, alcançando um fruto para explicar que a colheita deveria ser feita de maneira rápida para evitar que os pássaros detonassem os alimentos, quando Ana o atravessou para dar exatamente a mesma informação.

"Então conta aí, já que você sabe tanto. Você sabe tudo. Não tem graça", disse o repórter, deixando Ana gaguejando e rindo de nervosa. "Mas aí que tá, você conta tudo e tira a graça da minha história", falou Fabrício, arrancando risos da apresentadora.