O rumo de Daniel (Johnny Massaro) no folhetim Terra e Paixão se encerra com reviravolta e fim de segredo. A morte do moço acontecerá no capítulo previsto para 6 de julho, mas as imagens do acidente do advogado já foram reveladas.





A despedida do moço acontecerá depois de uma briga com Caio (Cauã Reymond), que jogará na cara do irmão todos os "podres" do passado de sua amada mãezinha, Irene (Gloria Pires). A morte do playboy também é uma forma de promover uma reviravolta e levantar o ibope da faixa das nove da Globo.

O fim trágico do personagem estava prevista desde a sinopse entregue por Walcyr Carrasco à Globo em setembro de 2022. Johnny Massaro, inclusive, já sabia que seu protagonismo no folhetim se encerraria de tal forma.

Veja a primeira foto do acidente que mata Daniel:

Victor Pollak Daniel (Johnny Massaro) morre após acidente de carro









Vale lembrar que, depois de ser nomeado oficialmente o sucessor de Antônio La Selva (Tony Ramos), Daniel pediu algumas alterações no contrato sem consultar ninguém ... E mais: também descobriu que o Caio é apaixonado pela Aline (Barbara Reis) e não contou a ele sobre o seu romance com a produtora rural. É isso, aliás, que vai causar a trágica briga entre os irmãos.

