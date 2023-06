Globo/Paulo Belote Camila Queiroz acerta com HBO Max para protagonizar telesérie no streaming













Contratada simultaneamente pela Globo e pela Netflix, Camila Queiroz acaba de fechar contrato com a HBO Max para protagonizar a novela Beleza Fatal. Ela interpretará Sofia, a protagonista, que na infância vê a mãe ser presa injustamente por causa da tia, Lola (Camila Pitanga). Adulta, irá atrás de vingança.







A produção havia sido suspensa em julho de 2022, em meio à fusão do grupo Warner Bros. Discovery. Diante disso, a novela foi retomada apenas no início deste ano, mas a mudança de cronograma fez com que atores e diretores abandonassem o projeto. Foi o caso de Alice Wegmann, que estava cotada para o papel que agora ficou com Camila Queiroz.

Vale a pena lembrar que a moça saiu da Globo de forma conturbada em novembro de 2021, após se desentender com a emissora sobre seu contrato de trabalho — na época, vinculado à novela Verdades Secretas II.

A empresa dizia que a funcionária teria feito exigências contratuais descabidas. Já a atriz alegou ter discordado com os rumos de sua personagem Angel, protagonista criada por Walcyr Carrasco, e que a emissora estaria ressentida por ela ter assinado, sem comunicá-la, com a Netflix — em que apresenta o reality amoroso Casamento às Cegas Brasil.

Apesar de terem cortado as relações contratuais de forma ríspida, parece que uma borracha foi passada. Apenas 15 meses depois, Camila retornou à Globo em Amor Perfeito, que substituiu Mar do Sertão em março.

Este é o segundo trabalho de Camila na plataforma. No ano passado, ela estreou o filme Procura-se (2022) ao lado do marido, Klebber Toledo.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho