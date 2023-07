Reprodução/Instagram O ex-apresentador do Encontro já tem novos planos para o futuro

Na última sexta-feira (23), o ex-apresentador do Encontro, Manoel Soares, foi demitido da Globo. Entretanto, está enganado quem pensa que o jornalista não tem outros projetos para se dedicar: ele está focado nas organizações sociais que já fazia parte anteriormente.



Além de exercer a função de apresentador do Encontro e do Papo de Segunda, no GNT, Manoel Soares trabalhava com outros integrantes da Central Única das Favelas (CUFA). A ONG foca em múltiplas discussões, e principalmente ao combate às drogas.



Fundada em 1999 na zona oeste do Rio de Janeiro por jovens negros da favela Cidade de Deus, está presente em todos os estados brasileiro e em outros 15 países. Há dois meses, durante uma das ações de diálogo da ONG em parceria com outras instituições do país, Manoel contou mais detalhes sobre essa experiência.

"Se tem uma coisa que eu amo fazer é partilhar vivências. Hoje tive a oportunidade de bater um papo maravilhoso com mais de 100 jovens de todo o Brasil que fazem parte da escola e ONG social Programadores do Amanhã, que forma em tecnologia meninos e meninas negras. Foi uma conversa franca, porém cheia de entusiasmo e esperança no futuro. Que honra e que projeto lindo", contou.

Outra mudança que os internautas já perceberam foi em sua biografia no Instagram, que anteriormente contava com "apresentador". Agora, Manoel se apresenta como "pai, escritor e ativista social".



