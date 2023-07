Reprodução/Instagram Valéria Almeida e Tati Machado agradam o público no comando do 'Encontro', da Globo





A situação não está nada boa para Patrícia Poeta. Em seu primeiro dia de férias do Encontro, as substitutas Tati Machado e Valéria Almeida arrebataram a audiência e esbanjaram carisma e sintonia. Nas redes sociais, o público tem feito coro para que a Globo efetive a dupla, uma vez que a titular é constantemente criticada por seu desempenho e falta de generosidade com os demais colaboradores.





No meio dos elogios, os internautas ficaram surpresos com a leveza do programa, e também com a generosidade de ambas em dividirem a cena e não causar nenhum climão. Embora o nervosismo tenha ficado nítido nos primeiros minutos, Tati e Valéria fizeram o matinal receber uma chuva de elogios --algo que não acontecia desde que Poeta assumiu o lugar de Fátima Bernardes.

A pressão pela saída de Patrícia do Encontro está ainda maior por conta da demissão de Manoel Soares, confirmada na última sexta-feira (30). Os dois tiveram desentendimentos explícitos no palco do matinal, e a audiência passou a responsabilizar a apresentadora pelo desemprego de seu antigo parceiro.

"Valéria Almeida e Tati Machado mostrando que carisma é pra quem tem naturalmente. Já podem entregar o programa pra elas definitivamente", escreveu Matheus, do perfil @odontinho, no Twitter.

"É bem nítido que existe sintonia e parceria entre Tati e Valéria, uma joga a bola pra outra o todo tempo", analisou Arthur Pires. "Eu já deixaria Tati Machado e Valéria Almeida como apresentadoras do Encontro oficialmente. Lindas, simpáticas, boas de improviso e conteúdo", acrescentou Bárbara Saryne no Twitter.

Confira mais algumas reações dos internautas:

