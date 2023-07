Reprodução/TV Globo Maria José Sarno, ex-repórter da Globo, morreu neste domingo (2) após luta contra um câncer









A jornalista Maria José Sarno morreu aos 63 anos neste domingo (2) após sofrer complicações de um câncer na base do crânio. A ex-repórter ficou internada durante seis dias no Hospital A. C. Camargo, mas não resistiu. A informação foi confirmada em reportagem exibida no Bom Dia São Paulo, da Globo , nesta segunda (3).







Conhecida como Zezé pelos colegas de Redação, ela trabalhou na Globo durante quase 30 anos. Em meio à carreira de jornalista, Sarno também se formou em Psicologia e se dedicou à sua paixão integralmente a partir de 2017, quando deixou a emissora da família Marinho e passou a atuar como terapeuta.

A repórter sempre foi ativa em causas sociais e na luta pelos direitos das mulheres. Em entrevista ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, "Zezé" falou sobre como sua dedicação à carreira fazia com que passasse menos tempo com o filho, Marco Aurélio.

"Rotina de trocas e convivências são fundamentais para driblar as dificuldades de manter o trabalho de jornalista e também as responsabilidades que se tem com a família", disse.

"É preciso reunir as mulheres em torno de lutas necessárias, como ter creches para trabalhar e ter os filhos com responsabilidade de forma mais tranquila. Mas é uma luta coletiva, não só das jornalistas, que deve ser encampada também pelos homens, para creche e educação de qualidade. Não vivemos nessa dicotomia", complementou.

Ex-colegas lamentaram a morte de Maria José. Zelda Melo escreveu que "Zezé" pavimentou um caminho inteiro de generosidade e que ela foi um "exemplo de força, referência de profissão".

Graziela Azevedo compartilhou fotos da amiga. "Maria José Sarno, a repórter que enxergava a realidade com o coração generoso treinado na sua experiência com as comunidades eclesiais de base. A nossa querida colega Zezé, que reinventou a vida ensinando o melhor jornalismo para as novas gerações.", escreveu.





Maria José Sarno deixa o marido, o artista plástico Jorge Taffarel, o filho, Marco Aurélio, e a neta, Helen. O sepultamento está programado para às 10h, desta segunda (3), no Cemitério Congonhas.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho