Demissão e redução: SBT faz mudanças gerais no Primeiro Impacto

Sem Marcão do Povo

Durante esse tempo, o telespectador também não verá um dos apresentadores do noticioso: Marcão do Povo. Mas não pense que se trata de uma ação semelhante ao movimento feito recentemente com Dudu Camargo. O apresentador ficará afastado do vídeo por motivo de férias e retornará ao trabalho quando a programação especial do SBT chegar ao fim. O profissional ainda é contratado pela emissora e permanecerá no Primeiro Impacto até sexta (30). Depois, tirará 30 dias de férias. Felipe Malta e Darlisson Dutra ficarão no lugar dele.