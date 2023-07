Reprodução/Instagram O apresentador foi efetivado e comandará o Primeiro Impacto

Após a saída conturbada de Dudu Camargo do SBT, a emissora definiu Felipe Malta como o substituto titular para a função de apresentador do Primeiro Impacto. O jornalista, que pertencia ao elenco de Brasília, foi efetivado, e agora divide o telejornal com Marcão do Povo e Darlisson Dutra.



O mesmo já cobria folga no comando do SBT Brasil aos sábados, e foi efetivado para o cargo no Primeiro Impacto, o telejornal matinal da emissora de Silvio Santos.



Em suas redes sociais, Felipe contou a novidade para os seguidores por meio de um vídeo. "Querido público de Brasília, eu peço a sua benção para esta nova etapa! E levo cada abraço e cada sorriso para sempre no meu coração", escreveu na legenda.

Atualmente, o apresentador mora em Brasília, mas com a promoção já está agilizando sua mudança para São Paulo. "Como a saudade vai ser muito grande, eu quero falar pra vocês que eu vou continuar muito presente aqui em Brasília também", disse no vídeo.



*Texto de Júlia Wasko

