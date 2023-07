Divulgação David Junior e Grazi Massafera em Bom Sucesso





Prestes a começar as gravações do remake de Dona Beija, a HBO Max corre atrás para repetir um casal já conhecido nas novelas da Globo. David Junior está cotado para contracenar com Grazi Massafera na trama. No passado, eles foram par romântico com os personagens Paloma e Ramon em Bom Sucesso, um dos folhetins mais aclamados pelo público nos últimos anos.







As informações são da colunista Patrícia Kogut. De acordo com a jornalista, David está sendo considerado para viver Antônio, interpretado na primeira versão pelo veterano Gracindo Junior. Já Deborah Evelyn, vista recentemente em Verdades Secretas 2, negocia para participar da trama como a vilã Ceci.

Atualmente, David está em cartaz com a peça musical Hora do Blec, criada por ele. Ele também venceu a segunda temporada de The Masked Singer Brasil.

Já Grazi Massafera está absorta com os trabalhos do remake. A atriz, que fez uma participação em Travessia, participa da leituras de capítulos e de reuniões referentes ao projeto.

Relembre a história de Dona Beija

A trama, ambientada no século 18, conta a história de Ana Jacinta (intepretada por Grazi Massafera). A mulher sofre uma desilusão amorosa de Antônio e decide abrir um bordel na cidade de Araxá, em Minas Gerais, para escandalizar a sociedade.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.