Reprodução/Instagram Marcos Pitombo em foto publicada nas redes sociais





Galã de novelas da sete da Globo, como Salve-se Quem Puder e Haja Coração, Marcos Pitombo abriu o jogo em entrevista após assumir namoro com o diretor de Marketing, Iasser Hamer Kaddourah. Os dois chamaram a atenção do público após o rapaz ter se declarado ao artista em suas redes sociais em uma postagem que comemorava o aniversário de 41 anos do ator.





"Me sinto bastante leve e muito fortalecido após expor meu relacionamento. Sei que não estou sozinho e me inspiro muito não só nos meus pares, mas como artistas e pessoas LGBTs que estão aí levando suas vidas e pedindo respeito. Isso é muito importante", disse Marcos, em entrevista à coluna de Lucas Pasin, do UOL durante uma visita a estreia da exposição dedicada a obra de Frida Kahlo, no Rio de Janeiro.

Questionado sobre se sua revelação poderá prejudicá-lo em novos trabalhos na TV, como par românticos de relacionamentos heterossexuais, o artista pontuou: "Meus pares já falaram muito bem sobre isso. Cada um mostrou sua trajetória, falou da dificuldade que estamos tendo neste país na área de trabalho. Mas acredito que é importante sermos fiel a quem somos e respeitar as diferenças", completou.

Quem é o namorado de Marcos Pitombo?

Reprodução/Instagram lasser Hamer Kaddourah e Marcos Pitombo em celebração do aniversário do ator

Diretor de marketing, Iasser Hamer Kaddourah tem um currículo invejável. Ele já trabalhou com diversas marcas importantes do segmento.

Já em suas redes sociais, o rapaz considera-se poliglota. Ele é fluente em inglês, português, árabe e estuda espanhol também.

Na mesma página no Instagram, Iasser mostrou que é adepto das viagens. Desde então, ele já esteve em Tulum, Argentina, Rio de Janeiro, Bahia, Berlin, Malásia, Hong Kong, França e Libano.













*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.