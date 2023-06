Reprodução/Instagram Marcos Pitombo





Galã de novelas da sete, como Salve-se Quem Puder e Haja Coração, Marcos Pitombo assumiu namoro com o diretor de Marketing Iasser Hamer Kaddourah. Os dois chamaram a atenção do público neste domingo (18) após o rapaz ter se declarado ao artista em suas redes sociais por conta do seu aniversário de 41 anos.







"Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos. Feliz aniversário”, escreveu Iasser Hamer, em uma foto ao lado de Pitombo em sua conta no Instagram.

Veja a publicação:

As informações foram publicadas em primeira mão pelo site Em Off. De acordo com a reportagem, o casal foi flagrado junto na comemoração do aniversário de Pitombo, que aconteceu nesta sexta-feira (16) em um restaurante no Rio de Janeiro.

Já na noite de sábado, eles curtiram juntos o show do Jota Quest no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

O ator, inclusive, não faz questão de esconder sua relação com o diretor. Nas redes sociais de Iasser, por exemplo, é comum que o artista comente nas fotos do amado com emojis de coração.





