Reprodução/SBT O apresentador comentou mais detalhes sobre saída da Record

Durante sua participação no programa The Noite, que será exibido nesta quinta-feira (29), o apresentador Geraldo Luís comentou sobre saída da Record e contou suas ideias para os projetos futuros.

"Nunca fiquei fora do ar. É a primeira vez na minha vida por uma escolha. A Record não me demitiu. Meu contrato ia até setembro do ano que vem e eu pedi 'quero ir embora porque não consigo mais ser feliz aqui'. Tem uma hora que você se prende e não consegue mais fazer nada e eu precisava fazer, ser o Geraldo Luís, voltar a contar histórias. Fui eu, porque não estava dando mais. Não é fácil ser comunicador popular nesse país. Ser popular, nesse país, você toma muita paulada", disse.

O jornalista acredita que a televisão foi ficando pequena, medíocre e encolhida ao querer colocar normas que acabaram distanciando do povo.

"Não tenho vergonha de ser popular e hoje estou pagando um preço muito alto... Não quero descansar, só quero ser feliz, voltar a ser o Geraldo, contar histórias. Quero encontrar um diretor que me entenda e compre as minhas loucuras. Eu estava morrendo", afirmou.

Sobre os planos futuros, Geraldo deixou claro que quer continuar em contato com o público. "Sou de televisão, mas quero fazer um podcast muito louco, que ninguém faz. Gosto de rua, de povo. Não tenho vergonha do povo", completou.

*Texto de Júlia Wasko

