Reprodução/Fernanda Sá A atriz retornou aos palcos para estrelar fábula musical

A apresentadora Sandra Annenberg está de volta aos palcos para estrear no teatro com a fábula musical Pedro e o Lobo. Há 32 anos na área de Jornalismo da Globo, a apresentadora do Globo Repórter tinha realizado seu último trabalho como atriz na série A, E, I, O... Urca em 1990.

A atriz será responsável pela narração da história em que um menino, ao desobedecer às ordens de seu avô, é capturado por um lobo. As apresentações podem ser vistas entre os dias 28 e 30 de julho, sendo sexta-feira às 20h, sábado às 11h e 17h e domingo às 11h, no Theatro Municipal de São Paulo.

"Sou amiga da Sandra há muitos anos e no final de 2021, quando começaram as primeiras apresentações presenciais após a pandemia, fomos juntas ao teatro. Na saída, comentei que estava com vontade de remontar Pedro e o Lobo e na hora, sem hesitar ela diz que quer participar do espetáculo. Desde então estamos juntas nas tentativas de trazer a montagem de volta", disse a diretora Muriel Matalon.

Já Sandra está animada com a volta aos palcos. "Acho que nunca deixei de ser atriz e vou aproveitar a ocasião para tirar a ferrugem. O público já tem uma memória afetiva da minha voz e agora a ideia é sair do factual para algo mais teatral", contou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.