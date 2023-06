Reprodução O programa Bom Dia & Cia estará de volta na programação do SBT





Depois de um ano e três meses de seu cancelamento, o Bom Dia & Cia está de volta à grade diária do SBT. A partir da próxima segunda-feira (3), Silvia Abravanel irá comandar a sessão de desenhos animados das 9h30 às 13h, de segunda a sexta-feira. Com isso, o interminável Primeiro Impacto sofrerá uma redução drástica, ocupando a faixa das 6h às 9h30.







O jornalista Hialley Gouveia foi o primeiro a informar a novidade em seu perfil no Twitter. Mas a coluna foi em busca dos detalhes deste retorno. E não pense que se trata de uma mudança definitiva ou uma das "maluquices" de Silvio Santos.

O SBT afirmou à coluna que se trata apenas de uma "temporada de férias" do programa infantil, e que ele ficará na grade somente de 3 a 31 de julho. Já no primeiro dia de agosto, ele será descontinuado novamente.

"A emissora colocará no ar uma seleção de desenhos que prometem divertir a todos, tais como A Turma da Floresta, Os Jovens Titãs em Ação, Os Incríveis Espiões, Três Espiãs Demais, Tom & Jerry, Homem de Ferro, Lanterna Verde e Velozes e Furiosos, além de episódios inéditos de Corrida Maluca e Scooby-Doo e Convidados. Vale lembrar que o programa especial irá ao ar entre 3 e 31/07, período no qual o Primeiro Impacto será exibido das 6h às 9h30", disse o SBT em nota enviada após a publicação do nosso texto.

O fim do Bom Dia & Cia foi decretado em abril do ano passado, após o SBT perceber que o programa ocupava uma extensa faixa da programação e não tinha retorno financeiro. Foram 28 anos ininterruptos, até que os executivos conseguiram convencer Silvio Santos de que era necessário preencher o espaço com alguma outra atração que pudesse atrair publicidades.

Mas em vez de criar um produto novo, optou-se por esticar ainda mais o Primeiro Impacto, tornando-o o maior telejornal da TV brasileira, com 7 horas de duração contínua na programação.

Atualmente, o telejornal é comandado por três apresentadores. Com a chegada do Bom Dia & Cia no mês de julho, o SBT ainda não soube nos informar como ficará a distribuição da carga horária dos âncoras. Atualizaremos esta notícia assim que houver um posicionamento da emissora.