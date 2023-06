Divulgação Vovós na plateia do programa Do Que Riem?, do Comedy Central

Na nova competição de stand-up do Comedy Central, Jhordan Matheus e Babu Carreira são desafiados a descobrir "Do Que Riem?" os diferentes públicos da atração. Diante disso, logo no primeiro de sete episódios da temporada, os humoristas se apresentam para uma plateia apenas de vovós com o objetivo de fazerem elas caírem na risada. Só que, muito pelo contrário do que pensamos, as piadas proferidas não são classificação livre. As mulheres, na verdade, foram cativadas pelo teor "baixo nível".







Sim, caro leitor. Diante de uma plateia apenas de marombas ou sertanejos que seguem nos próximos episódios, as vovós foram as que mais gostaram e riram de "piadas sujas". Para isso, antes, Jhordan e Babu seguem uma dinâmica que deverão fazer com todos os públicos.

No episódio, os dois conviveram com suas respectivas coachs: Mc Vovó Benta e Janette, e fizeram uma pesquisa de campo sobre aquela comunidade. Como um verdadeiro experimento social, no "treinamento" os humoristas captaram parte da vivência das mulheres e receberam dicas que, na apresentação, interpretaram com o que viveram com suas avós.

E o resultado: altas gargalhadas. As vovós, então, devem votar em qual das performances as fizeram rir mais e, em seguida, o espectador conhece o vencedor da disputa do episódio.

Em entrevista exclusiva à coluna, o apresentador da atração, Maurício Meirelles, disse, inclusive, que de todos os grupos presentes na atração, o público das vovós foi o que mais o surpreendeu: "É uma quebra de preconceito que a gente tem. Imaginamos a vovó da época em que éramos crianças, aquela vovó conservadora, mas foi a plateia mais afim de ouvir besteira, de estar livre, bagunçando", disse.

E continuou: "A gente foi com tanto respeito quase tentando ser 'o mais correto' porque são senhoras. Mas a gente esqueceu que mesmo que elas são senhoras, elas são seres humanos. Elas riem. Elas têm 60 anos de mais critérios de zoeira do que a gente que tem 30, e é isso o que surpreende no projeto", afirmou.

Para descobrir se as piadas do Do Que Riem? realmente cativam seus respectivos grupos, confira a estreia da atração na próxima segunda (3), às 21h30, no Comedy Central e, no dia seguinte, no Paramount+.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho