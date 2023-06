Divulgação A atriz estreia em nova série da HBO Max

A atriz Karin Hills está no elenco da série Use Sua Voz, a primeira comédia musical infantojuvenil da HBO Max do Brasil, que estreia na próxima semana. Na produção, a artista viverá a personagem Frida, uma esposa de aluguel.





A série é estrelada por inúmeros nomes relevantes, como Bia Torres, Giu Nassa e Laura Castro, incluindo a ex-participante do grupo Rouge e jurada do Cantando em Família, do SBT. A atriz faz parte do elenco como uma amiga de longa data de Wal.

Na trama, Frida arruma diversos problemas com sua inseparável caixa de ferramentas, como conquistar todos com sua conversa e conselhos ao ser enviada para arrumar a falta de luz em uma escola.

O primeiro live action produzido pelo Cartoon Network no Brasil estreia no dia 6 de julho com dez episódios na plataforma de streaming HBO Max. Além disso, conta com músicas inéditas, inclusive escritas e produzidas pelos próprios atores do elenco.

*Texto de Júlia Wasko

