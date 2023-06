Reprodução O jornalista foi dado como morto durante o Hoje em Dia

No dia 28 de junho de 2011, durante a transmissão do programa Hoje em Dia, a Record informou que o jornalista Amin Khader estava morto. Na época, os âncoras Gianne Albertoni, Chris Flores, Edu Guedes e Celso Zucatelli interromperam as demais notícias para anunciar que Khader havia sofria um mal súbito em casa.



"Infelizmente tenho uma notícia muito triste para dar. Nosso colega aqui da rede Record, Amin Khader, faleceu nesta madrugada. Essa notícia começou a circular agora na internet, nossas equipes foram apurar, e a informação foi confirmada por familiares", disse Zucatelli.

Entretanto, pouco tempo depois, Khader foi entrevistado pelo Balanço Geral, deixando todos surpresos com a morte falsa. "Estou vendo isso com surpresa, porque hoje eu fiz minha rotina diária", comentou.

"Eu não levo celular para correr, mas todos os dias corro 16 km aqui na Barra da Tijuca. O povo passava gritando, perguntando se eu morri. Ficou essa confusão toda, mas estou aqui, vivo. Não tenho noção de como esse boato começou, estava aqui no meu lazer. Estou feliz da vida", disse.

Com isso, a Record pediu desculpas pela situação no dia seguinte, e Zucatelli informou que conseguiu as informações com sites confiáveis, mas ressaltou que não aconteceria de novo.

"O que importa para nós é a nossa responsabilidade com a informação, estamos muito chateados com o que aconteceu. Isso só aumenta nossa preocupação com a informação mais precisa. Meu pedido de desculpas a você, e também meu pedido de confiança. Continuam confiando no Hoje em Dia", falou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko