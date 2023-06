Reprodução Ator conversou sobre temas presentes na série Os Outros

Durante sua participação no segundo episódio de Os Outros - O Podcast, o ator Thomás Aquino conversou com Gabriela Priori sobre o descontrole de raiva e a nova masculinidade, temas abordados na série Os Outros, disponível no Globoplay.



O artista faz o papel de Amâncio, um dos personagens da série que mais gera reações controversas entre os telespectadores. Na trama, Amâncio é casado com Cibele (Adriana Esteves), mas ele está sempre de fora das discussões intensas da família, e sua passividade e falta de reatividade são pontos que chamam a atenção.

Com isso, o criador da série Lucas Paraizo, a diretora artística Luisa Lima e o psicanalista André Alves participaram desta conversa com Thomás e Gabriela.

Durante o programa, eles debateram sobre temáticas comentadas pelos telespectadores ao longo da série, como descontrole de raiva, saúde mental e nova masculinidade.

"O Amâncio é um cara da paz, vejo ele tentando buscar caminhos e dialogar em vez de partir para a agressão física. Só que há um contraste na série, enquanto um personagem está com a energia mais alta, o outro precisa estar em uma frequência mais baixa, ou seja, de equilíbrio. Enxergo que essa reatividade dele vem se mostrando aos poucos... Vejo ele como uma vítima, pois muitas vezes não consegue dar vazão ao que está sentindo. Logo no primeiro episódio, quando tenta se levantar para intervir na discussão, ele cai no chão", disse o ator.

Já o psicanalista entende que o ator ressalta na obra a importância do diálogo, ainda mais entendendo a configuração do masculino atualmente.

"A cultura da amizade masculina é algo escassa, homens precisam ter rede de apoio entre si e dialogar mais. Na série, o Amâncio não tem com quem trocar, ele se fecha dentro desse problema e acaba se oprimindo à frente dos conflitos", concluiu o ator.