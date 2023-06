Reprodução/Globo Rose Miriam teve mais uma derrota na Justiça e se afasta cada vez mais da fatia da herança de Gugu





Rose Miriam Di Matteo acaba de sofrer mais uma derrota na Justiça na luta por uma fatia da herança bilionária deixada por Gugu Liberato (1959-2019). Dessa vez, a mãe dos filhos do apresentador teve a ação de reconhecimento de união estável suspensa graças a uma manobra feita pelos advogados de Thiago Salvático.





O ex-namorado de Gugu entrou com um pedido de suspensão do processo movido por Rose, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a demanda, que foi publicada nesta quinta-feira (29) no Diário Oficial. A decisão é assinada pela ministra Nancy Andrighi.

Por conta dessa decisão, caiu por terra também a audiência que estava marcada para a próxima segunda-feira (3), na qual as testemunhas de Rose Miriam seriam ouvidas. O objetivo da mãe dos filhos de Gugu era de que as pessoas convocadas para prestar depoimento fortalecessem a tese de que ela vivia uma relação conjugal com o artista.

Vale lembrar que esta é a segunda derrota consecutiva em um curto espaço de tempo sofrida pela médica. A mesma ministra que assinou este despacho também foi a responsável por validar o testamento do apresentador, produzido em 2011, no qual Rose havia sido excluída da partilha de bens acumulados em vida.

Em nota enviada à coluna, os advogados de Rose Miriam não reagiram bem à decisão e tentaram diminuir Thiago Salvático e sua luta pelo reconhecimento da união estável com o apresentador, com quem teve um namoro por oito anos. Leia:

"A decisão da Ministra Nancy Andrighi é motivo de estranheza e perplexidade, pois o Recurso Especial do Sr. Thiago Salvático ainda não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem e, apesar disso, a Ministra deferiu uma tutela provisória suspendendo a ação de Reconhecimento de União Estável de Rose Miriam, porém não suspendeu o inventário. Portanto, iremos recorrer da decisão.

Importante frisar que o Sr. Salvático teve sua ação de reconhecimento de união estável extinta em primeiro grau por não conseguir apresentar elementos básicos que apontassem para tal fato. Agora, ele está recorrendo do Tribunal de Justiça de São Paulo e seu recurso ainda não foi julgado.

Em paralelo, o Sr. Salvático vem buscando formas de tumultuar e adiar o processo de Rose Miriam. Como vem sendo noticiado pela imprensa, esse senhor apareceu no meio do processo, mais de um ano após a morte de Gugu, vindo a existir publicamente há pouco tempo. Nem de longe a relação narrada por ele configura uma união estável, no máximo seria um relacionamento clandestino.

Vale ressaltar que Rose Miriam di Matteo já prestou seu depoimento, assim como Marina e Sofia Liberato. A audiência, agendada para segunda-feira (3), era para colher o depoimento de uma última testemunha da outra parte, que não pôde comparecer na audiência do dia 22 de junho. Esperamos, ao final, que a Justiça seja feita e a verdade prevaleça."