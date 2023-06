Reprodução Lago artificial construído na mansão de Neymar em Mangaratiba (RJ)

























O grande lago de Neymar Jr. será inaugurado com festa mesmo após multa por suspeita de crime ambiental e, de quebra, sem o jogador gastar um tostão com a obra. Isso mesmo, caro leitor. O "Neylago" foi feito por participantes de uma espécie de reality show de paisagismo, chamado Genesis Experience, que pagaram, cada um deles, entre R$ 120 mil (se foi à vista) e R$ 140 mil (se em dez vezes sem juros) pela promessa de aprender na prática, trocar experiências e fazer novas parcerias de negócios nesta jornada de dez dias.





O reality conduzido pelo empresário Ricardo Caporossi Junior, especialista em jardins, lagos e piscinas naturais, foi anunciado no início de abril. Para participar, os candidatos responderam uma pergunta, preencheram o formulário e pagaram a inscrição de cerca de R$ 400, o que deu a eles um kit com boné e camisetas do "curso". Mas apenas dez vagas foram disponibilizadas. Em troca, refeições e hospedagem foram por conta da empresa.

Após tanto trabalho, no último dia a obra foi interditada por policiais civis numa operação conjunta com a prefeitura de Mangaratiba, devido a uma série de infrações ao meio ambiente. Neymar Pai se exaltou e recebeu voz de prisão . O que não aconteceu porque foi liberado para cumprir outros compromissos. De qualquer modo, o atacante foi multado e deve terá que desembolsar no mínimo R$ 5 milhões.

Um outro lago já existia no gigantesco terreno da mansão, mas foi mudado de lugar, ganhou areia e peixes, pedras ornamentais no entorno e uma coloração azul, artificial. Tudo isso chamou atenção das autoridades locais. O processo de construção, inclusive, foi divulgado no perfil da empresa no Instagram.







Neymar aparece algumas vezes usando capacete e trabalhando na própria obra. Já Neypai esteve com o grupo todos os dias, que sempre começavam e terminavam com uma roda de oração. No entanto, mesmo com a interdição da obra, Caporossi disse num vídeo que, nesta sexta (23), o "Neylago" será inaugurado com uma festa.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho