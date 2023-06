Reprodução/Instagram Nadine Gonçalves é substituída em foto da família no chá de Mavie

















Nadine Golçaves foi excluída do chá revelação de Mavie. E de fato, podemos ver que foto oficial da família na festa, a futura vovó da menina foi substituída pela "Neydrasta", Mari Bernardi, que namora o Neypai. Diante disso, a mulher de 56 anos só infla os rumores de que não se dá bem com a nora, Bruna Biancardi.









No registro, além de Neypai e Neydrasta, Bruna e Neymar, estão os pais da namorada do jogador. Inclusive, na última segunda (26), enquanto toda a família estava reunida numa premiação que teve o atacante como um dos vencedores, Nadine também não esteve presente. Ocasião onde, mais uma vez, Mari ocupou seu lugar.

Juntos há mais de um ano, esse foi o primeiro relacionamento sério assumido pelo empresário. Desde a Copa do Mundo, em que Mari acompanhou Neypai, a mulher tomou para si o "cargo"' de anfitriã dos eventos e festas de família. Até os amigos de Nadine agora são também próximos de Neydrasta, como David Brazil, que posou com ela durante o evento esportivo no Copa.

Além de não manter contato com Biancardi, Nadine ainda sofre as consequências do conturbado romance que teve com Tiago Ramos. Ela, inclusive, parou de seguir vários parças de Neymar.

Há uma semana, em São Paulo, Nadine fez rara aparição ao lado da família no leilão beneficente do Instituto Neymar. A mulher chegou a posar para fotos com o filho e Biancardi. Mas tratou de colocar o neto Davi Lucca no meio delas. Mari também estava no evento, mas Neymãe e Neydrasta ficaram em lados opostos do salão.

*Texto de Lívia Carvalho

