Divulgação Celso Zucatelli estreia no filme Tração

À frente do programa Quilos Mortais, da Record , o jornalista e apresentador Celso Zucatelli arranjou um tempo em sua rotina de gravações na TV e está prestes a estrear nas telonas em Tração, longa que será lançado nesta quinta (29) nos cinemas do Brasil.







A convite do direitor André Luís, Zuca fará uma participação no filme como o apresentador de TV Rico Rei, cuja composição traz um jornalista polêmico e provocador. Seu personagem permeará a narrativa e comentará momentos importantes do longa e sobre DiMello, interpretado pelo ator Nelson Freitas -- um político polêmico e aficcionado por motociclismo.

É importante frisar que essa não é a estreia de Zuca como ator. Ele já fez algumas participações especiais em espetáculos musicais, mas é a primeira vez em que atuará nas telas.

Tração tem como objetivo ser o primeiro filme de ação sobre duas rodas nacional. Com referência aos consagrados Heist Movies da década de 1970, como Italian Job, o longa traz o universo das motocicletas com dublês e efeitos práticos. Confira o trailer:





O filme de ação estreia com elenco consagrado. Além de Zucatelli, o público poderá ver a atuação de Marcos Pasquim, Nelson Freitas, André Ramiro, Mauricio Meirelles, Bruna Altieri, Paola Rodrigues, Duda Nagle, Fiuk, Natalia Curvelo, André Luís, dentre outros artistas que compõem o longa.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho