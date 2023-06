Reprodução/Divulgação Afastada das telas, Bianca Bin estreia no espetáculo O Nome do Bebê













Desde o fim de O Outro lado Do Paraíso, em 2018, nunca mais se viu o nome de Bianca Bin confirmado em nenhum elenco de uma telenovela da Globo. A atriz emendou protagonismo nos folhetins, mas recusou uma série de papéis, se isolando completamente das propostas feitas pela emissora. A artista apenas topou gravações esporádicas em cenas de flashback em Terra e Paixão, como Agatha, mãe de Caio (Cauã Reymond). Agora, a moça estará em cartaz em São Paulo.







Depois de protagonizar o espetáculo Jardim de Inverno, com direção de Marco Antônio Pâmio, em junho do ano passado, Bianca está no teatro promovendo a peça O Nome do Bebê, dirigida por Elias Andreato, que estreia dia 14 de julho no Sesc Ipiranga, onde segue em cartaz até 20 de agosto.

Com apresentações às sextas e aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h, a comédia da dupla francesa Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière, discute a dificuldade de escuta nas nossas relações mais íntimas.

Montado em vários países e adaptado para o cinema em 2012, o premiado texto foi traduzido pela atriz Clara Carvalho, que buscou aproximá-lo ainda mais da realidade brasileira, valorizando ironias e sarcasmos. Já o elenco traz Bianca Bin, Cesar Baccan, Dudu Pelizzari, Lilian Regina e Marcelo Ullmann.

Ronaldo Gutierrez Inédita no Brasil, comédia O Nome do Bebê estreia dia 14 de julho no Sesc Ipiranga

























Na peça, Vincente e Anna vão jantar na casa da irmã dele para comunicar a ela, ao cunhado e a um amigo de infância o nome escolhido para seu primeiro filho. O pai de primeira viagem faz uma brincadeira infeliz e diz que o bebê se chamará Adolfo; nome cuja sonoridade se assemelha ao maior ditador da História.

A partir dessa situação absurda, as personagens dão início a uma discussão crescente, que evoca uma série de memórias e ressentimentos profundamente escondidos, revelando seus preconceitos e contradições.

"Nosso olhar, percorre a crueldade e o fascínio que essas relações, tão conhecidas do nosso cotidiano, nos remetem às lembranças pueris e medonhas que guardamos para sempre. É impossível não nos identificarmos com os personagens, e com a situação criada pelos autores de forma tão realista e explosiva", comenta o diretor Elias Andreato.

O Nome do Bebê, de Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière

Classificação: 12 anos

Data: 14 de julho a 20 de agosto

Horário: Às sextas e aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h

Local: Sesc Ipiranga (Teatro) – Rua Bom Pastor, 822, Ipiranga

Valor: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 (credencial plena)

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho