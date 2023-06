Melissa Haidar/Band Camila, ex-participante do programa da Band

























Reprovada pelos jurados, Camila se despediu da cozinha do MasterChef Brasil nessa terça (27) mandando um recado para os colegas de jogo. O erro da modelo fitness foi reproduzir um prato de Marrocos na cozinha africana e entregá-lo totalmente cru e sem gosto. A falha fez Endrik e Ashanti vibrarem no mezanino e, apesar de ter recebido muitas dicas dos participantes, a moça de 30 anos acredita que os comentários mais atrapalharam do que a ajudaram.





"No final das contas, foi uma ajuda ruim", analisou em entrevista ao site oficial do reality. "A orientação do mezanino, que era limpar o carré, me atrapalhou porque se eu tivesse deixado mais tempo no forno e não tivesse tirado para limpar, talvez ele tivesse chegado no ponto. Ia entregar sujo, mas no ponto", disse.

Na avaliação do chef Rodrigo Oliveira, Camila tinha o prato mais simples e cometeu erros básicos. "Não foi o problema de não ter colocado o pé na África, foi falta de cozinha. E isso, no MasterChef, é imperdoável", apontou o jurado. A moça diz concordar com ele, mas consta que não errou o ponto do carré por falta de conhecimento.

"Eu concordo 100%, é um problema muito básico, porém eu ganhei uma prova de carne no MasterChef, então eu sei o ponto certo da carne, mas hoje não foi o meu dia, e o cordeiro me desestabilizou bastante", desabafou a ex-participaente que escapou da eliminação no quinto episódio da temporada ao fazer três bifes nos pontos pedidos pelos chefs: malpassado, ao ponto e bem passado.

Ainda que buscasse deixar os destaques negativos no passado, Camila confessa que a sequência de provas de eliminação foi difícil. Há algumas semanas, a moça já havia sendo muito criticada dentro e fora da cozinha. "Não foi algo agradável. mas eu sempre deixava na prova anterior", pontuou. "Mas com certeza a apreensão e o medo de ser de novo destaque negativo trouxe uma insegurança.", contou.

"Sentiram que eu era fraca"

Constantemente o nome de Camila vinha à tona no mezanino quando o assunto era "eliminação". Apesar de se sentir acolhida no MasterChef e ter alguns bons aliados no programa, a cozinheira amadora acredita que era alvo dos demais competidores por ser lida como uma pessoa frágil.

"Acho que o fato de já ter chorado nas primeiras provas e ter sido destaque negativo logo na prova do macaron fez com que as pessoas me achassem emocionalmente fraca", comentou. "Sentiram que eu era fraca, frágil, emocional, e essa pessoa não merece acalento, não merece suporte", disse.

Mesmo com a pressão da cozinha e da competição, Camila diz estar feliz com a experiência, ainda que esteja triste que ela tenha acabado -- com ressalvas até mesmo as broncas dos jurados. "Quem é que teve a oportunidade de ser humilhado pelo Jacquin? Não é para todos, meninas", divertiu-se.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho