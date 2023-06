Divulgação Do Que Riem será apresentado por Maurício Meirelles

Maurício Meirelles estreia como apresentador do programa Do Que Riem, do canal Comedy Central, no dia 3 de julho, a partir das 21h30. O show de humor conta com Jhordan Matheus e Babu Carreira em cada episódio tentando conquistar o máximo de risadas com piadas de temáticas diversas.





Com o comando de Maurício, os dois humoristas aprendem, com a ajuda de especialistas, a fazer piadas de determinado tema para uma plateia cheia de fãs e especialistas no assunto. Como vovós, marombas, médicos, cabeleireiras, garçons, seguranças, sertanejos e muito mais.

Para isso, os convidados são desafiados a conseguir o máximo das risadas da plateia em cinco minutos. Assim, o melhor leva consigo um troféu após uma votação com placas em que o auditório decide o vencedor.



Para o apresentador, o sentimento de felicidade de estar a frente do projeto é que estarão abrindo mais temas e focando em grupos específicos que talvez nunca tenham ouvido uma piada vinda de comediantes famosos. "É a primeira vez que a comédia stand-up está falando dos assuntos que o público tem interesse, e não do que a gente tem interesse", afirmou.

O programa por si só é um sucesso, ainda mais com os profissionais que compõem os bastidores e palcos. Os planos e enquadramentos valorizam a plateia e os comediantes, demonstrando a emoção de estarem em meio a experts no assunto.

Como sempre, Maurício Meirelles se mostrou entusiasmado em adentrar em uma nova aventura humorística. "Se não fosse eu, o programa nem aconteceria", disse em tom de brincadeira.

Antes mesmo de iniciarem as gravações, foi possível ouvir em inúmeros momentos Maurício, os diretores e os produtores dizerem "vamos fazer o Brasil sorrir". A preocupação contínua dos bastidores com os convidados e telespectadores demonstraram que a principal intenção era fazer algo inovador e que tornasse as pessoas felizes.

Em tom de humor, Maurício comentou sobre sua fama de pé frio e maldição de que todos os seus programas na TV acabam ou são cancelados. "Os programas que eu terminei, se você parar para pensar, não tiveram uma volta. Esse vai ter uma volta do segundo episódio em diante. A gente faz o primeiro episódio, termina o projeto e a partir do segundo episódio a gente vai ter a volta do programa", declarou, rindo.

A atração é feita pela Farra, produtora e idealizado do projeto, e pelo Gui Cintra, sócio da Farra que ao lado de Maurício Meirelles conseguiram conquistar a risada dos telespectadores.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko