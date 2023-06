Reprodução/SBT O apresentador se exaltou ao rebater comentários sobre frase dita por ele

Na última segunda-feira (26), o apresentador Ratinho se exaltou com os comentários sobre ter detonado a Parada LGBTQIAP+ anteriormente. O empresário reiterou o que disse e lamentou que a internet esteja repleta "mimimi".







"A direção do SBT falou pra eu não falar mas vou falar. Estão falando que eu sou contra, que eu detonei a Parada Gay... Eu disse que a Parada Gay não deve ser na Avenida Paulista e sim lá no Sambódromo. Foi isso que eu falei e não vou mudar!", disparou.

"Como acho que a festa de final de ano não deve ser lá na Paulista, deve ser no Sambórdromo. [...] Vocês gastaram um dinheirão. Põe festa lá! Tem dezenas de hospital lá na Paulista! [...] Vai pro quinto dos infernos, pronto, acabou!", completou.

Ao longo do desabafo, Ratinho reclamou sobre outras situações. "Tá um mimimi, agora dizem que não pode mais colocar chapéu de caipira porque tá... tá... denegrindo a imagem do caipira. Essa internet é muito chata", disse.

Além disso, o apresentador contou que uma pessoa falou que iria processá-lo pelo comentário homofóbico. "Tem um cidadão falando que vai me processar porque eu falei isso. Vai me processar? Vou pegar sua folha corrida! Já peguei! Venha! Venha me processar! Vou mostrar quem você é. Você não passa nem na esquina!", falou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko