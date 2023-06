Divulgação Tatuadora dos famosos, Biela Vianna irá tatuar gratuitamente pessoas que sofreram queimaduras de terceiro grau













Gabriela Vianna é responsável por realizar as mais diversas tatuagens nas celebridades. Em seu Instagram, mais de 247 mil seguidores acompanham seu trabalho que, na última quinta (15), ganhou um propósito voluntário. Biela, como também é conhecida, criou um projeto que irá custear a tatuagem de pacientes que sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus.













O atendimento está sendo feito no estúdio Náutica Tatto, o interessado deve enviar uma mensagem por meio do Instagram da profissional contando sua história e a vontade de cobrir as cicatrizes causadas pelas queimaduras.



“Criei esse projeto para tentar de alguma forma ajudar pessoas que passaram por esse processo traumático, recentemente atendi uma cliente que teve queimaduras após um procedimento estético e eu vi o quanto melhorou a auto estima dela”, disse ela em entrevista à coluna.



A queimadura de terceiro grau é uma situação considerada mais grave, já que as camadas mais profundas da pele são afetadas, incluindo os nervos, vasos sanguíneos e músculos.



Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas sofrem com queimaduras no Brasil todos os anos. Em crianças, quando atinge mais de 10% do corpo, a queimadura de 3º grau pode até mesmo levar o indivíduo à morte, enquanto em adultos o risco existe quando o trauma atinge 15% do corpo.



A moça de 26 anos é especialista em tatuagens delicadas como traço fino (fine line), rastelado (whip shading), é notável em Black Work, trabalha com tatuagens coloridas, e categoria PET. Confira uma de suas artes na cantora Tays Reis:







*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho