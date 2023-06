Reprodução/Globo A atriz fará uma participação especial na trama

No próximo episódio da novela das nove da Globo, Terra e Paixão, a atriz Grace Gianoukas interpretará a "mãe" de Luigi para enganar a família La Selva durante o casamento do italiano com Petra.



Após uma conversa entre Luigi e Anely, os amigos têm a ideia de contratar uma artista para fingir ser a mãe dele, já que os familiares de sua futura esposa estão animados para conhecer sua mãe.



"Já fiz muitas mães. Quando era moça cheguei a fazer teatro em São Paulo... Ah... fui aplaudida em cena aberta, ainda lembro da plateia gritando", contou a atriz.

Quando é contratada, a personagem de Grace explica que não sabe falar italiano, mas Luigi a ensina a responder "grazie mille", e assim ela segue dizendo a todos ao concordar com o golpe.



Para tornar tudo ainda mais convincente, a atriz é orientada a usar um de seus figurinos antigos para parecer uma condessa italiana.



*Texto de Júlia Wasko

