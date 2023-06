Reprodução O ex-jogador de futebol está envolvido em um processo judicial desde 2004

A Justiça determinou o leilão de um apartamento do ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca. A decisão foi tomada após um processo movido em 2004 pelo condomínio por conta de uma dívida de mais de R$ 2,5 milhões em taxas condominiais.



O imóvel do Edifício Prince de Galles encontra-se no bairro Mooca, em São Paulo, e cobra uma dívida que inclui juros, correção monetária e multas. A dívida supera até mesmo o valor do apartamento, avaliado em R$ 1,3 milhão, feita por um perito judicial.



De acordo com o laudo assinado pelo engenheiro José Patiño Zorz, o apartamento tem 319 metros quadrados e precisa de reformas e modernizações.



Marcelinho questionou os valores cobrados pelo edifício, dizendo que eram "descabidos", e apresentavam despesas indevidas e em duplicidade. "O valor cobrado não é o devido", informou sua defesa à Justiça.



Em 2015, o ex-atleta assinou um acordo para o pagamento da dívida em 20 parcelas, mas não cumpriu o combinado. Com isso, o leilão será realizado pela Zukerman Leilões e ainda não tem data definida.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko