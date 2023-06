Reprodução/Instagram Suposto filho de Gugu rompe o silêncio e fala sobre semelhança com o apresentador: "Tenho os traços dele"













O suposto filho de Gugu Liberato está cada vez mais próximo de descobrir a verdade sobre seu vínculo familiar com o comunicador, que morreu em 2019. Ricardo Rocha deu entrevista a Roberto Cabrini, no Domindo Espetacular desse domingo (25) -- que, posteriormente, foi exibido na íntegra no Câmera Record -- e foi às lágrimas. Tímido, o empresário de 48 anos confessou que lhe faltou coragem para pedir o exame de DNA quando o apresentador era vivo e que sofreu com a ausência de um pai.





"Só tem o nome da minha mãe e o nome do pai está vazio. Você não ter um carinho do pai, um conselho, um ombro... nos piores momentos, melhores", e seguiu em outro trecho: "Tinha medo de me expor. Está cada vez mais perto de descobrir a verdade. Eu vou até o fim. Eu sinto que ele é meu pai", declarou.

A reportagem Na Trilha de um Pai contou a história de como Gugu teria tido um filho antes da fama. O suposto filho do famoso, que morreu em um acidente doméstico dentro de sua mansão nos Estados Unidos, entrou com ação para questionar a paternidade na Justiça e o caso veio à tona na semana passada.

O vendedor de carros de luxo também negou que seu interesse é a herança de R$1 bilhão deixada pelo apresentador. "Nunca tive o objetivo de me dar bem materialmente. Meu objetivo é poder fazer o exame. Eu tenho os traços dele", afirmou.



No programa, o suposto filho de Gugu contou a história que ouviu da mãe, Otacília Gomes da Silva. Quando tinha entre10 e 11 anos, a mulher disse a ele que engravidou do apresentador em 1974, quando Liberato tinha apenas 15 anos. Ricardo Rocha contou que a matriarca costumava mostrar imagens do "pai" na televisão. Inclusive, as filhas gêmeas de Gugu Liberato já toparam fazer o exame de DNA que pode comprovar a paternidade.

Mas como Gugu teria um filho de 48 anos?

Na quarta (21), a família do titular do Programa do Gugu recebeu uma notificação do Supremo Tribunal Judicial informando sobre a reivindicação de Ricardo como herdeiro.

Liberato e Otacília teriam se conhecido e flertado em uma padaria em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. A mulher trabalhava como empregada doméstica e babá para uma família que morava naquela região. Os encontros entre eles ficaram frequentes, segundo informações do processo. Assim que descobriu a gravidez, a moça voltou a procurar o rapaz, mas nunca mais o encontrou.

