De unhas feitas, Nadine Golçalves saiu do salão de beleza em Santos levantando o maior burburinho entre os moradores da cidade litorânea. Isto porque internautas alegaram que a mãe de Neymar vazou o sexo da neta antes mesmo do jogador e a esposa, Bruna Biancardi, anunciarem a revelação no chá, que aconteceu em Mangaratiba, no último sábado (24).





“Aqui em Santos até os peixes já sabiam", afirmou um internauta do Twitter. “A mãe dele já tinha falado num salão em Santos. Achei péssimo!”, detonou outra. “A mãe do Neymar foi fazer fofoca no salão… kkk Zero surpresa kk”, comentou uma terceira. "Aqui em Santos todos já sabíamos que era menina porque a mãe falou no salão que frequenta... Então vamos fingir surpresa nesse chá", brincou outro usuário.

O apresentador Thiago Pasqualotto compartilhou fala de morador de Santos:

Amo as Aracus! Mais tarde a gente confere se essa fofoca se confirma ou não kkkkkk pic.twitter.com/EKbepwxKDr — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) June 24, 2023









E tudo isso só confirma o climão entre Biancardi e a sogra. A ausência de Nadine em registros do chá revelação também gerou comentários nas redes sociais. No leilão do Instituto Neymar, na última quinta (22), as duas sentaram na mesma mesa e apareceram juntas num registro pela primeira vez. No entanto, elas continuam sem se seguir nas redes sociais.

Antes do evento, Nadine publicou um registro das unhas feitas e marcou o salão nos stories.

Reprodução/Instagram Nadine Gonçalves publicou story no salão





*Texto de Lívia Carvalho

