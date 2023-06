Reprodução/Instagram/Gabriel Perline Severino Dias, prefeito de Vassouras, rebateu Carlos Vereza após o ator acusá-lo de censurar seu filme





































A segunda edição do Festival de Cinema de Vassouras foi palco de grandes premiações, e até mesmo de protestos na cerimônia de sua segunda edição. Isso porque Carlos Vereza polemizou ao dirigir suas palavras ao prefeito da cidade, Severino Dias (UNIÃO), na madrugada desse domingo (25). No momento, divulgado exclusivamente pela coluna , o ator acusou a autoridade de tentar censurá-lo e proibir a exibição do filme Frankfurt, que ele dirigiu e programou para estrear no evento. O político, então, decidiu se pronunciar:





"Olá, meus amigos de Vassouras. São 11 horas da noite, eu acabei de receber uma reportagem aqui de uma fala do Festival de Cinema ontem do Carlos Vereza falando que eu censurei o filme dele. Primeiro, que isso não é verdade. Segundo, que a Prefeitura não faz seleção dos filmes que vão passar no Festival, isso não é parte dela. E a gente fica entristecido. Um Festival tão bonito como esse, grande, que atrai muita gente para a nossa cidade uma fala mentirosa dessa.", iniciou em vídeo postado no Instagram nesse domingo (25).

"Mas a gente sabe quem está por trás disso. É uma pessoa que participava do nosso meio aqui, que fica tentando denigrir a nossa imagem...E isso fica um alerta para a população Vassourense para não acreditar nessas mentiras, nessas coisas que as pessoas ficam realmente inventando.", defendeu-se.

"Eu sempre falo que a Política aceita a traição, mas ela não peroda o traidor. Então fica o meu alerta a todos vocês. Mais uma vez reafirmo que o ator Carlos Vereza está falando mentira, não teve censura nenhuma.", disse.

E prosseguiu: " Mas quero deixar outro alerta aqui tambem para as pessoas realmente anaisarem: muitas crianças da rede Municipal foram realmente assistir o Festival e que possamos, realmente, ter cosnciência de não expor as crianças a situações que não deveriam. Então fica aqui o meu alerta a todos vocês. Muito obrigado e boa noite.", encerrou ele, que escreveu na legenda da publicação que não sabia o nome, o teor e nem que o filme passaria.

Veja o vídeo:

































Carlos apresentou duas produções inéditas no festival do Vale do Café, no interior do Rio de Janeiro. Além de Frankfurt, ele também exibiu o longa O Vinho dos Mortos, no qual faz uma crítica pesada ao uso da ayahuasca, em uma sessão matinal para mais de mil crianças e adolescentes.

Vale lembrar que na noite de abertura da cerimônia, inclusive, o ator ja havia polemizado ao escolher o momento do tapete vermelho para proferir uma série de falas transfóbicas sobre a Parada do Orgulho LGBTQIAP+.

*A coluna viajou a Vassouras (RJ) a convite da organização do Festival de Cinema.

