O filme de comédia Um Dia Cinco Estrelas, dirigido por Hsu Chien (Desapega! e Me tira da Mira), acaba de ter seu trailer divulgado pela Paris Filmes. No dia 6 de julho você poderá acompanhar a história de Pedro Paulo (Estevam Nabote), que decide rodar como motorista de aplicativo no seu Opala anos 1970 -- carinhosamente chamado de Mozão -- para ajudar a sua família e realizar o sonho da sua mãe, Dona Nilda (Nany People), de viajar para Buenos Aires.



Ele só não contava com a variedade de passageiros que acabariam virando seu dia de pernas para o ar na nova jornada. Em cena exclusiva revelada para a coluna, Um Dia Cinco Estrelas mostra um casal de idosos que usa o Opala de Pedro Paulo para fugir após assaltarem uma loja. Confira:





O trailer destaca a relação de carinho e cuidado que Pedro Paulo tem com o carro que um dia foi de seu falecido pai. O longa marca a estreia do ator, conhecido por participar de vídeos do canal Porta dos Fundos e das sitcoms O Dono do Lar e Tô de Graça, como protagonista nas telonas.

Além de Nabote, Um Dia Cinco Estrelas conta ainda com o humorista Ed Gama, amigo de longa data do ator. No filme, o ator interpreta um cantor famoso que entra no Opala para fazer uma serenata para sua amada e acaba arrastando o protagonista em mais uma de suas roubadas.





Com roteiro de Ricky Hiraoka e Cris Wersom, produção da Paris Entretenimento, coprodução de Simba, Claro e Paramount Pictures, e distribuição da Paris Filmes, o longa aposta na mistura dos gêneros de comédia e aventura, trazendo comediantes de peso. Completam o elenco Aline Campos, Carol Nakamura, Nany People, Danielle Winits, Carol Bresolin, Vittor Fernando, Hugo Bonemer e Bruna Aiiso.



