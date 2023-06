Reprodução Humorista passou dos limites com piada durante stand up

Bianca Sessa, participante da 3ª temporada de Casamento às Cegas, apareceu completamente abalada nos Stories do Instagram após ver um vídeo do humorista Marcelo Duque fazendo uma "piada" com sua deficiência. "Nunca me senti tão humilhada e envergonhada na vida", escreveu.

No vídeo, o humorista diz que estava assistindo o reality show e ridiculariza o fato de bianca não possuir a mão esquerda, dizendo que ela seria para sempre noiva.

Nas redes sociais, Bianca demonstrou sua insatisfação com o comentário e afirmou que já reuniu diversas provas, dando a entender que irá processar Marcelo.

"A piada deixa de ser engraçada quando ofende alguém e, sinceramente, eu nunca me senti tão humilhada e envergonhada na vida. Capacitismo e preconceito são crimes, não piadas. Não são engraçados", publicou.

O vídeo em questão foi publicado no Instagram do humorista, que prontamente se pronunciou nos Stories. Ao contrário do que muitos pensavam, Marcelo tentou justificar o ocorrido, compartilhando novamente o vídeo mesmo Bianca deixando claro que não gostou.

"Esse moleque aqui que pegava esse busão as 4 da manhã pra estudar, que ta mudando a sua vida a do filho e da mãe dele FAZENDO "PIADAS" chegou na Europa. Obrigado a cada um de vocês", publicou.

Em seguida, o humorista compartilhou a resposta de alguns seguidores dizendo que suas piadas salvaram eles, família e amigos. Entretanto, a internet foi a loucura e tem detonado Marcelo. "Que sem noção! Comentário completamente capacitista, porque nem piada isso é. É preconceito!", disse Karen Bacic, amiga de Bianca no reality show.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko