O ex-colírio Capricho e ator da Record, Rafael Mozzato, enfrenta inúmeros processos na Justiça, inclusive movidos pela sua ex-mulher, Saionara Piccoli. O motivo? O artista já estuprou uma menina menor de idade, e cometeu crimes de violência doméstica, verbal, emocional, financeira e patrimonial contra Saionara.



Em maio de 2017, Rafael e Saionara se conheceram em uma festa, e menos de um mês depois assumiram o namoro. Após quatro meses, o casal já havia se casado e assim permanceram por quatro anos.

Durante esse período, Saionara viveu um verdadeiro inferno ao lado do ator de novelas da Record, como Gênesis e Reis. O relacionamento do ex-casal foi muito conturbado e apenas três meses depois que iniciaram o romance, Saionara já sofreu a primeira agressão física.

"Psicológica já tinha antes. Ele era extremamente ciumento. Não queria que eu saísse de casa e não deixava que eu usasse batom, porque ele dizia que batom era coisa de mulher da vida, então não podia usar batom", explicou ela em entrevista exclusiva à coluna.

Ainda no começo da relação, os dois foram a um evento de Miss em Porto Alegre e o ator atirou um celular na perna da influenciadora, que ficou com um machucado no local. Inclusive, sua mãe questionou o que era aquilo, mas a filha nunca tinha comentado sobre as situações que estava vivendo.

Acervo pessoal Saionara Picolli exibe os hematomas na perna, no rosto e no calcanhar





"Parece que quando tu perdoa uma vez, a pessoa tende a fazer sempre. Quando acontecia isso, ao invés de ele me pedir desculpa, eu acabava pedindo desculpas pra ele. Era ao contrário. Ele fazia como se eu tivesse provocado aquilo nele, como se eu fosse a culpada", contou.



"Depois de me bater às vezes ele beijava a Bíblia, pedia desculpas para Deus. Para mim ele nunca pediu desculpa, perdão e nem nada. Mas daí como se fosse alguma coisa errada que estivesse se punindo perante a Deus", completou.

Além disso, Saionara reforçou que trabalhava antes em um consultório médico, mas largou seu emprego para trabalhar com o ex-marido, após o ator dizer que eles teriam uma vida melhor assim. "Aí piorou tudo de vez, porque eu perdi até a minha independência financeira", relatou.

"Ele me isolou de amigos e família, eu não tinha dinheiro para comprar um absorvente. Essa história do absorvente todo mundo sabe, porque foi uma coisa que me marcou muito eu ter que pedir para a minha mãe me mandar dinheiro para comprar absorvente, porque ele não achava necessário", disse.

Quando ia visitar sua família, que morava a cerca de 100 km de sua casa com o ator, Rafael não gostava nada da situação e desconfiava da ex-mulher. "Não podia vir ver meus pais, porque se eu viesse [ele achava que] eu ia aprontar alguma coisa pra ele", explicou.





Saionara também revelou que foi traída durante seu relacionamento, e que quando expôs tudo o que aconteceu nas redes sociais, uma mulher relatou que em certo dia o ex-casal foi para um bar juntos, e quando a empreendedora foi ao banheiro, o ator tentou beijar essa moça.

"Eu fiquei extremamente dependente dele em todos os sentidos, então eu não tinha coragem de largar dele porque eu tinha medo também. Uma vez ele me bateu na casa de um amigo dele. Ele me derrubou no chão, e me chutava e filmava", contou.

Quando estava no relacionamento, Saionara se via culpada por tudo isso, mas hoje o vê como uma pessoa louca e abusador. "Eu gritava e pedia socorro, e nenhum amigo dele me ajudou. Ninguém veio me ajudar", completou.

O ator dizia constantemente que ia mudar, mas isso nunca aconteceu. "Ele nunca mudou, ele sempre era a mesma pessoa. No entanto que eu tenho uma coleção de alianças, eu tenho diversas alianças em casa, porque toda vez que eu enchia o saco e cansava, eu terminava e ele aparecia um tempo depois pedindo para voltar. Prometendo mudanças, mas ele nunca mudava", falou.

O psicológico da influenciadora também foi muito abalado ao longo da relação. "Acho que eu tinha um dependência emocional. Ele deixava meu psicológico lá em baixo, 'ai ninguém nunca vai te querer porque eu cuido, porque só eu vou te amar e porque você nunca vai arrumar um cara tão maravilhoso'", relatou.

Após uma briga, Saionara conseguiu se libertar do relacionamento abusivo ao expor tudo nas redes sociais. "Eu expus ele nas redes sociais pra eu não voltar com ele. Eu acho que isso foi a coisa mais triste, mas foi a mais certa que eu fiz. Porque a partir dai eu mexi com o ego dele, e eu também fiquei com vergonha de voltar com ele", disse.

Com a exposição, Rafael criou um fake para mandar mensagens a ela, em que dizia "tu sabe que se tu não tivesse feito isso, a gente estaria junto até hoje". "Foi ai que eu tive certeza que a melhor coisa que eu fiz foi ter exposto", afirmou.

A empreendedora ainda tem medida protetiva contra ele, e pedirá a renovação pela terceira vez por sofrer ameaças, até mesmo trabalhos de magia negra. "Desde que eu pedi a medida protetiva as ameaças cessaram. Meus pais também foram ameaçados. Eu busco incessantemente por justiça, só que a Justiça no nosso país é muito lenta. E eu tenho um agravante que ele tem muitos amigos policiais, então eu demorei muito para denunciar por causa disso", explicou.

A ex-esposa do artista deixou claro que os amigos de Rafael sabiam das agressões, mas nunca fizeram nada para ajudar. "Eles me deixaram apanhando tranquilamente. Se ele fosse me matar e eu pedisse socorro, ninguém ia vir intervir", relatou.

Um dos momentos mais intensos que Saionara viveu foi quando encontrou um boletim de ocorrência feito por uma menina menor de idade contra Rafael por estupro em 2015. "Eu já sabia do boletim de ocorrência, mas eu não sabia o que tinha falando e como as coisas tinham acontecido", esclareceu. Novamente, o ator tentou tirar a responsabilidade e culpa de si, e afirmou que a menina tinha tentado seduzir ele", relatou.

Junto com o boletim, ao qual a coluna teve acesso, a empreendedora encontrou um processo de assédio sexual dentro da empresa dele, quando ainda estava casado com ela. Ele dizia que a moça em questão era apaixonada por ele, colocando a culpa nas mulheres para se safar.

O ator perseguiu e bateu na traseira do carro de Saionara. "Ele é um cara que eu, agora olhando de fora, acho até perigoso para manter em sociedade. O meu advogado vai entrar com pedido de tornozeleira eletrônica, agora que foi tomada uma medida pelo judiciário, para ver se a gente consegue ter um pouco mais de paz e sossego", contou.

Em algumas situações, amigos da influenciadora viram que Rafael fazia o formato de soco com sua mão e pressionava na barriga dela, mas o mesmo sempre dizia que era apenas uma brincadeira. Outros amigos de Saionara ainda questionaram se ele usava drogas. "Eu acho que é o comportamento mesmo, que é assim doentio. Eu conversei com uma ex-namorada dele que disse que o comportamento era o mesmo com ela", disse.

Ainda que tenha pedido para se separar algumas vezes de Rafael, a empreendedora pedia para voltar com medo do seu futuro. "Toda vez que eu largava dele, eu voltava porque eu pensava assim 'eu nunca mais vou arrumar ninguém, é melhor que eu continue sofrendo com o jeito que ele é ruim'", confessou.

Por fim, Saionara acredita que com as histórias de ameaça, macumba e arma de fogo, Rafael utilizou as redes sociais a seu favor. "Acho que ele fez isso para me descredibilizar. Para dizer 'não, mas eu sou um cara de Deus', é uma forma das pessoas verem ele com outros olhos. 'Ah ele pode até ter errado, mas ele mudou'. E outra, ele é ator então eu acho que ele ta fazendo uma encenação, porque ele continua fazendo a mesma coisa. Nesse relacionamento novo que ele tem, ele isolou da menina do mundo", contou.





*Texto de Júlia Wasko

