Reprodução/Veja O jornalista contou detalhes de situação que viveu com Luisa Mell

Durante sua participação no podcast PocotoCast, apresentado por Berg Flores, Flavia Veiga e Raf Vilar, o assessor Roberto Rodrigues contou mais detalhes sobre sua percepção de Luisa Mell, que gerou seu cancelamento na internet. "Sempre achei Luisa Mel uma apresentadora ruim, uma personalidade de mídia inexpressiva, uma cria de bastidores de televisão sem nenhum talento", disparou.



A entrevista ainda não foi publicada, mas a coluna teve acesso antecipado a alguns trechos, como quando Roberto, um dos assessores de imprensa mais conhecidos do Brasil que já trabalhou com inúmeras celebridades, contou como Luisa Mell foi responsável por prejudicar sua imagem.

"Sempre achei Luisa Mel uma apresentadora ruim, uma personalidade de mídia inexpressiva, uma cria de bastidores de televisão sem nenhum talento, mas nunca tive nenhum problema com ela, muito pelo contrário, ela sempre frequentou os eventos que eu promovia, sempre nos respeitamos", contou.

O assessor revelou que em 2014, o jornalista Celso Zucateli e sua esposa viajaram para o Chile, e encontraram um marcador de gado durante um passeio em uma fazenda. Na mesma época, Roberto estava construindo uma chácara, e Celso brincou no Instagram postando uma foto com o marcador dizendo que ele era um fazendeiro bem-sucedido.

"Luisa Mel, viu a postagem e fez uma verdadeira campanha difamatória contra nós, postou vídeos e fez posts dizendo que nós maltratávamos animais, que éramos monstros e isso virou um inferno: fui xingado, ofendido e mal tratado por centenas de pessoas nas minhas redes sociais e fui obrigado a ficar mais de uma vez longe das redes", explicou.

Com a repercussão, Celso e Roberto ligaram para a ativista para explicar a situação, que se recusou a tirar a postagem de suas redes sociais. "Louca por um holofote, aproveitou a situação para dar entrevista para diversos veículos inclusive para a revista Veja e mais uma vez, virou protagonista nessa história do personagem que ela criou sendo heroína dos animais e nos prejudicou muito", disse.

O assessor ainda procurou seu advogado para entrar com uma ação contra ela, mas Celso achou melhor não prosseguirem com a ideia. "Para não dar mais margem a uma situação tão delicada, não entrei com a ação mas peguei um ranço eterno por ela", declarou.

Já em 2022, Roberto foi surpreendido com uma notícia sobre maus tratos vindos de Luisa Mell. "Fui procurado pelo pecuarista e empresário Aguiar que havia sido acusado de maus tratos com gado na cidade de Cunha em uma matéria que passou até no Fantástico e ele me disse que Luisa Mel esteve no local, pegou alguns bois dele, sem autorização e sem informar para onde iriam e desapareceu. Olha ai a história se repetindo: bois e Luisa Mell", lembrou.

"Como ela gosta tanto da Veja, pautei uma entrevista do pecuarista com a revista para ele falar sobre o ocorrido e a defensora de animais foi pauta mais uma vez. É aquela coisa, não entrei na Justiça mas a justiça de Deus nunca falha. Eu não fiz nada, além de cumprir o meu papel de dar voz a quem foi prejudicado e o caso está na Justiça. A lei do retorno nunca falha", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko