Reprodução/Rede TV Repórter foi constrangida por comentário de cantor sertanejo e surpreendida com policiais

Nesta segunda-feira (26), Lisa Gomes, repórter da RedeTV! constrangida com falas transfóbicas pelo cantor sertanejo Bruno, dupla Bruno e Marrone, durante uma entrevista, foi surpreendida ao ser abordada por uma viatura de policiais e um oficial de Justiça ao chegar na sede da emissora, em Osasco (SP).

Fontes da coluna que acompanharam o momento viram que a jornalista foi recebida por policiais e um oficial de Justiça com uma intimação para que ela prestasse depoimento no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), em São Paulo, nos próximos dias.

Além disso, Lisa ficou bastante constrangida com a situação e tentou entender do que se tratava a intimação, já que havia notificado seus advogados de que não queria entrar com uma ação criminal contra o cantor, somente na esfera cível.

Os oficiais tentaram acalmar a profissional, e explicaram que se tratava de uma ação necessária para dar andamento à investigação instaurada e que uma escrivã colherá seu depoimento na ocasião em que for à delegacia.

O processo criminal está sendo movido pelo Ministério Público por meio de denúncias, e não por Lisa Gomes. Com as denúncias, a instituição acatou o pedido e está atrás de entender mais sobre a situação, que pode vir a acarretar na prisão do cantor sertanejo pelo crime de transfobia.

Comentário transfóbico ao vivo



Enquanto sobria o show dos cantor Bruno e Marrone, no no Villa Country, em São Paulo, em maio deste ano, Lisa foi surpreendida com uma pergunta constangedora por parte do cantor.

A jornalista, que é uma mulher trans, foi questionada em tom de piada "você tem pau?". Na hora, Lisa ficou sem reação e rebateu o comentário, mas Bruno logo tentou consertar o ocorrido. "Você não tem casa? Você já não construiu sua casa? Você não tem pau?", disse.

Após a repercussão do caso, Lisa enviou um documento à polícia informando que queria apenas processá-lo na esfera cível, deixando de lado a criminalização do cantor.

